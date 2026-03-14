Atelier numérique Retouche des photographies Neuvic
Atelier numérique Retouche des photographies Neuvic mercredi 15 avril 2026.
Atelier numérique Retouche des photographies
6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Découverte des bases pour améliorer une image ajuster la luminosité, recadrer ou corriger facilement une photographie.
Niveau débutants.
1,40 € 2,80 € la séance
10h-11h30, Centre Multimédia 05 53 80 09 88
Les participants découvriront les bases pour améliorer une image ajuster la luminosité, recadrer ou corriger facilement une photographie.
L’atelier permettra également de comprendre les notions essentielles liées aux images numériques
• les formats d’image
• la taille des fichiers
• l’enregistrement et l’organisation de ses photographies
• découvrir d’autres logiciels de création pour aller plus loin dans la retouche et la création d’images
Niveau débutants 10 places maximum
Tarifs 1,40 € 2,80 € la séance.
10h-11h30, Centre Multimédia.
Réservations et informations 05 53 80 09 88 sophie.asadli@mairie-neuvic-dordogne.fr .
6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier numérique Retouche des photographies
Discover the basics of image enhancement: adjust brightness, crop or easily correct a photograph.
Beginner level.
1.40 ? 2.80 ? per session
10h-11h30, Centre Multimédia 05 53 80 09 88
L’événement Atelier numérique Retouche des photographies Neuvic a été mis à jour le 2026-03-11 par Vallée de l’Isle en Périgord