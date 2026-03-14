Atelier numérique Retouche des photographies

6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Découverte des bases pour améliorer une image ajuster la luminosité, recadrer ou corriger facilement une photographie.

Niveau débutants.

1,40 € 2,80 € la séance

10h-11h30, Centre Multimédia 05 53 80 09 88

Les participants découvriront les bases pour améliorer une image ajuster la luminosité, recadrer ou corriger facilement une photographie.

L’atelier permettra également de comprendre les notions essentielles liées aux images numériques

• les formats d’image

• la taille des fichiers

• l’enregistrement et l’organisation de ses photographies

• découvrir d’autres logiciels de création pour aller plus loin dans la retouche et la création d’images

Niveau débutants 10 places maximum

Tarifs 1,40 € 2,80 € la séance.

10h-11h30, Centre Multimédia.

Réservations et informations 05 53 80 09 88 sophie.asadli@mairie-neuvic-dordogne.fr .

6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88

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English : Atelier numérique Retouche des photographies

Discover the basics of image enhancement: adjust brightness, crop or easily correct a photograph.

Beginner level.

1.40 ? 2.80 ? per session

10h-11h30, Centre Multimédia 05 53 80 09 88

L’événement Atelier numérique Retouche des photographies Neuvic a été mis à jour le 2026-03-11 par Vallée de l’Isle en Périgord