ATELIER NUMERIQUE, Saint-Mars-du-Désert

ATELIER NUMERIQUE

17 Rue du 3 Aout 1944 Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Début : 2026-01-30 14:30:00

fin : 2026-01-30 16:00:00

Besoin d’une aide numérique ?

Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous afin de bénéficier d’une aide numérique pour apprendre à faire des démarches administratives, découvrir Internet.

Pour plus d’informations et inscription, contacter le 07 62 67 31 29 ou florian.rouaud@cceg.fr

Sur inscription .

