ATELIER NUMERIQUE, Saint-Mars-du-Désert
ATELIER NUMERIQUE, Saint-Mars-du-Désert vendredi 30 janvier 2026.
ATELIER NUMERIQUE
17 Rue du 3 Aout 1944 Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique
Début : 2026-01-30 14:30:00
fin : 2026-01-30 16:00:00
2026-01-30
Besoin d’une aide numérique ?
Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous afin de bénéficier d’une aide numérique pour apprendre à faire des démarches administratives, découvrir Internet.
Pour plus d’informations et inscription, contacter le 07 62 67 31 29 ou florian.rouaud@cceg.fr
Sur inscription .
17 Rue du 3 Aout 1944 Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 62 67 31 29 florian.rouaud@cceg.fr
English :
Need digital help?
