Informations pratiques

Courville-sur-Eure

Atelier numérique : Scanner et envoyer avec le téléphone

3 Rue Carnot Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 09:00:00

fin : 2026-09-17 11:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Atelier numérique : Scanner et envoyer avec le téléphone

Jeudi 17 septembre, de 9h à 11h30, retrouvez André Pereira dans le cadre des ateliers numériques. Un temps d’échange et d’accompagnement pour vous aider dans l’utilisation de vos outils et démarches numériques. .

3 Rue Carnot Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 88 78 46 32

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English :

Digital Workshop: Scanning and Sending with Your Phone

L’événement Atelier numérique : Scanner et envoyer avec le téléphone Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-09-11 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE