Atelier numérique : Scanner et envoyer avec le téléphone Courville-sur-Eure
jeudi 17 septembre 2026 · Courville-sur-Eure
Informations pratiques
Courville-sur-Eure
Atelier numérique : Scanner et envoyer avec le téléphone
3 Rue Carnot Courville-sur-Eure Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 09:00:00
fin : 2026-09-17 11:30:00
Date(s) :
2026-09-17
Atelier numérique : Scanner et envoyer avec le téléphone
Jeudi 17 septembre, de 9h à 11h30, retrouvez André Pereira dans le cadre des ateliers numériques. Un temps d’échange et d’accompagnement pour vous aider dans l’utilisation de vos outils et démarches numériques. .
3 Rue Carnot Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 88 78 46 32
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English :
Digital Workshop: Scanning and Sending with Your Phone
L’événement Atelier numérique : Scanner et envoyer avec le téléphone Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-09-11 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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