Atelier numérique : sécuriser ses mots de passe et protéger ses données Club seniors 121 Paris mardi 7 octobre 2025.

Un temps d’échange pratique et accessible pour mieux comprendre les enjeux de la sécurité en ligne et apprendre à créer des mots de passe fiables et faciles à gérer.

Au programme :

Comprendre les risques liés aux mots de passe faibles .

. Apprendre à créer des mots de passe robustes et mémorisables .

. Découvrir des outils simples pour gérer et sécuriser ses accès en ligne.

Un rendez-vous convivial et pédagogique, idéal pour gagner en autonomie numérique et naviguer sur Internet en toute confiance.

Le mardi 07 octobre 2025

de 15h30 à 17h00

de 14h00 à 15h30

gratuit

Inscriptions auprès du club séniors 121

Tél. 01 45 84 69 33

Public adultes. A partir de 55 ans.

Club seniors 121 121, rue Jeanne d’Arc 75013 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris