Atelier numérique Sécurité informatique les bons réflexes CC Vallée d’Ossau Arudy jeudi 12 février 2026.
La conseillère numérique propose des ateliers collectifs tout au long de l’année pour vous accompagner dans votre pratique des outils numériques (ordinateur, Internet, smartphone…). Ce jeudi 12 février Sécurité informatique les bons réflexes. Inscription nécessaire (places limitées). .
CC Vallée d’Ossau 1 Avenue des Pyrénées Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 09 31 62
