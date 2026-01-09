Atelier numérique Sécurité informatique les bons réflexes Espace France Services Laruns
Espace France Services 7 rue du Général de Gaulle Laruns Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-12
2026-02-12
La conseillère numérique propose des ateliers collectifs tout au long de l’année pour vous accompagner dans votre pratique des outils numériques (ordinateur, Internet, smartphone…). Ce jeudi 12 février Sécurité informatique les bons réflexes. Inscription nécessaire (places limitées). .
