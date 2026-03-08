Atelier numérique Smartphone et tablettes Android Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Atelier numérique Smartphone et tablettes Android

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

2026-04-30

Prenez en main votre smartphone et votre tablette, découvrez astuces et fonctionnalités pour les utiliser en toute simplicité !

+13ans, sur inscription

English : Atelier numérique Smartphone et tablettes Android

Get to grips with your smartphone and tablet, and discover how to use them with ease!

+13 years old, registration required

