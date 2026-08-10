Atelier numérique Smartphones et PC, venez avec vos questions Mairie Igornay
lundi 30 novembre 2026 · Mairie · Igornay
Informations pratiques
Igornay
Atelier numérique Smartphones et PC, venez avec vos questions
Mairie 31 Route de la Drée Igornay Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-30 14:30:00
fin : 2026-11-30 16:30:00
Date(s) :
2026-11-30
Une question sur votre ordinateur ou votre smartphone ?
Que vous rencontriez un problème, souhaitiez apprendre une nouvelle fonctionnalité ou simplement gagner en autonomie, cet atelier est fait pour vous ! .
Mairie 31 Route de la Drée Igornay 71540 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74
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English : Atelier numérique Smartphones et PC, venez avec vos questions
L’événement Atelier numérique Smartphones et PC, venez avec vos questions Igornay a été mis à jour le 2026-08-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)