Atelier numérique Smartphones et PC, venez avec vos questions Mairie Igornay

Informations pratiques

Igornay

Atelier numérique Smartphones et PC, venez avec vos questions

Mairie 31 Route de la Drée Igornay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-30 14:30:00

fin : 2026-11-30 16:30:00

Date(s) :

2026-11-30

Une question sur votre ordinateur ou votre smartphone ?

Que vous rencontriez un problème, souhaitiez apprendre une nouvelle fonctionnalité ou simplement gagner en autonomie, cet atelier est fait pour vous ! .

Mairie 31 Route de la Drée Igornay 71540 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74

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English : Atelier numérique Smartphones et PC, venez avec vos questions

L’événement Atelier numérique Smartphones et PC, venez avec vos questions Igornay a été mis à jour le 2026-08-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)