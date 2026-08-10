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AGENDA · Igornay

Atelier numérique Smartphones et PC, venez avec vos questions Mairie Igornay

lundi 30 novembre 2026 · Mairie · Igornay

Informations pratiques

Début
lundi 30 novembre 2026
Fin
lundi 30 novembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Mairie
Adresse
31 Route de la Drée
Ville
71540 Igornay
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Igornay

Atelier numérique Smartphones et PC, venez avec vos questions

Mairie 31 Route de la Drée Igornay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-30 14:30:00
fin : 2026-11-30 16:30:00

Date(s) :
2026-11-30

Une question sur votre ordinateur ou votre smartphone ?
Que vous rencontriez un problème, souhaitiez apprendre une nouvelle fonctionnalité ou simplement gagner en autonomie, cet atelier est fait pour vous !   .

Mairie 31 Route de la Drée Igornay 71540 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74 

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English : Atelier numérique Smartphones et PC, venez avec vos questions

L’événement Atelier numérique Smartphones et PC, venez avec vos questions Igornay a été mis à jour le 2026-08-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)