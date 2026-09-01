Atelier Numérique Spécial « ado » Meilhan
mercredi 23 septembre 2026 · Meilhan
Informations pratiques
Meilhan
Atelier Numérique Spécial « ado »
Route du Port d’Orion Meilhan Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 15:00:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Spécial « ado » :
Présentation des réseaux sociaux, apprendre à les utiliser de façon efficace et sécurisée avec Claudia SUMMER, animatrice numérique.
Spécial « ado » :
Présentation des réseaux sociaux, apprendre à les utiliser de façon efficace et sécurisée avec Claudia SUMMER, animatrice numérique. .
Route du Port d’Orion Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 54 37 25 biblio.meilhan@orange.fr
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English : Atelier Numérique Spécial « ado »
Special for Teens:
An introduction to social media: Learn how to use it effectively and safely with Claudia SUMMER, digital facilitator.
L’événement Atelier Numérique Spécial « ado » Meilhan a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Tartas
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