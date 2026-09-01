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Atelier Numérique Spécial «  ado »   Meilhan

mercredi 23 septembre 2026 · Meilhan

Atelier Numérique Spécial «  ado »   Meilhan

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Route du Port d'Orion
Ville
40400 Meilhan
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Meilhan

Atelier Numérique Spécial «  ado »  

Route du Port d’Orion Meilhan Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 15:00:00
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Spécial «  ado »  :
Présentation des réseaux sociaux, apprendre à les utiliser de façon efficace et sécurisée avec Claudia SUMMER, animatrice numérique.
Spécial «  ado »  :
Présentation des réseaux sociaux, apprendre à les utiliser de façon efficace et sécurisée avec Claudia SUMMER, animatrice numérique.   .

Route du Port d’Orion Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 54 37 25  biblio.meilhan@orange.fr

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English : Atelier Numérique Spécial «  ado »  

Special for Teens:
An introduction to social media: Learn how to use it effectively and safely with Claudia SUMMER, digital facilitator.

L’événement Atelier Numérique Spécial «  ado »   Meilhan a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Tartas

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