Informations pratiques

Meilhan

Atelier Numérique Spécial « ado »

Route du Port d’Orion Meilhan Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 15:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Spécial « ado » :

Présentation des réseaux sociaux, apprendre à les utiliser de façon efficace et sécurisée avec Claudia SUMMER, animatrice numérique.

Spécial « ado » :

Présentation des réseaux sociaux, apprendre à les utiliser de façon efficace et sécurisée avec Claudia SUMMER, animatrice numérique. .

Route du Port d’Orion Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 54 37 25 biblio.meilhan@orange.fr

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English : Atelier Numérique Spécial « ado »

Special for Teens:

An introduction to social media: Learn how to use it effectively and safely with Claudia SUMMER, digital facilitator.

L’événement Atelier Numérique Spécial « ado » Meilhan a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Tartas