Atelier numérique : stimuler sa mémoire en ligne Médiathèque de Lencloître Lencloître

Informations pratiques

Lencloître

Atelier numérique : stimuler sa mémoire en ligne

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08 15:00:00

fin : 2026-12-08 16:30:00

Date(s) :

2026-12-08

Animé par une conseillère numérique de Grand Châtellerault .

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 77 mediatheque.lencloitre@grand-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier numérique : stimuler sa mémoire en ligne

L’événement Atelier numérique : stimuler sa mémoire en ligne Lencloître a été mis à jour le 2026-09-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne