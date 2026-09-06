Atelier numérique : stimuler son esprit critique sur Internet Médiathèque de Lencloître Lencloître

Informations pratiques

Lencloître

Atelier numérique : stimuler son esprit critique sur Internet

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 15:00:00

fin : 2026-10-13 16:30:00

Date(s) :

2026-10-13

Animé par une conseillère numérique de Grand Châtellerault .

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 77 mediatheque.lencloitre@grand-chatellerault.fr

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English : Atelier numérique : stimuler son esprit critique sur Internet

L’événement Atelier numérique : stimuler son esprit critique sur Internet Lencloître a été mis à jour le 2026-09-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne