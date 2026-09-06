Atelier numérique : stimuler son esprit critique sur Internet Médiathèque de Lencloître Lencloître
mardi 13 octobre 2026 · Médiathèque de Lencloître · Lencloître
Informations pratiques
Lencloître
Atelier numérique : stimuler son esprit critique sur Internet
Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 15:00:00
fin : 2026-10-13 16:30:00
Date(s) :
2026-10-13
Animé par une conseillère numérique de Grand Châtellerault .
Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 77 mediatheque.lencloitre@grand-chatellerault.fr
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English : Atelier numérique : stimuler son esprit critique sur Internet
L’événement Atelier numérique : stimuler son esprit critique sur Internet Lencloître a été mis à jour le 2026-09-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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