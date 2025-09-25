Atelier numérique sur inscription Espace Kerjégu Quimperlé
Atelier numérique sur inscription Espace Kerjégu Quimperlé jeudi 25 septembre 2025.
Atelier numérique sur inscription
Espace Kerjégu 1 Rue des Gorgennes Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-25 14:00:00
fin : 2025-09-25 16:00:00
Date(s) :
2025-09-25
Entre convivialité et apprentissage, cet atelier s’adresse aux personnes ayant un niveau débutant des pratiques numériques et informatiques. Au programme Utiliser une clé USB/disque dur externe , atelier sur ordinateur. Inscriptions auprès de la Maison France Services de Quimperlé par téléphone ou par mail. .
Espace Kerjégu 1 Rue des Gorgennes Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier numérique sur inscription Quimperlé a été mis à jour le 2025-08-26 par OT QUIMPERLE LES RIAS