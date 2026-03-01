Atelier numérique sur l’intelligence artificielle Médiathèque Arinthod

Atelier numérique sur l’intelligence artificielle

Médiathèque 8 bis grande rue Arinthod Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 10:00:00

fin : 2026-03-17 12:00:00

Date(s) :

2026-03-17

L’intelligence artificielle vous intrigue ? Vous souhaitez comprendre ses enjeux et ses usages au quotidien ? Par le conseil numérique de l’Adapemont. Pour les 60 ans et plus sur inscription. .

Médiathèque 8 bis grande rue Arinthod 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 83 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier numérique sur l’intelligence artificielle

L’événement Atelier numérique sur l’intelligence artificielle Arinthod a été mis à jour le 2026-03-04 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE