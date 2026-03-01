Atelier numérique sur l’intelligence artificielle Médiathèque Arinthod
Atelier numérique sur l’intelligence artificielle
Médiathèque 8 bis grande rue Arinthod Jura
Début : 2026-03-17 10:00:00
fin : 2026-03-17 12:00:00
2026-03-17
L’intelligence artificielle vous intrigue ? Vous souhaitez comprendre ses enjeux et ses usages au quotidien ? Par le conseil numérique de l’Adapemont. Pour les 60 ans et plus sur inscription. .
Médiathèque 8 bis grande rue Arinthod 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 83 05
