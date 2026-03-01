Atelier numérique sur l’intelligence artificielle Médiathèque Arinthod

Atelier numérique sur l’intelligence artificielle

Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod Jura

Début : 2026-03-24 10:00:00

fin : 2026-03-24 12:00:00

2026-03-24

Mardi 24 mars de 10h à 12h. Avec le conseiller numérique de l’Adapemont. Pour les 60 ans et plus, gratuit, inscription obligatoire. .

Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 82 61

English : Atelier numérique sur l’intelligence artificielle

