Atelier numérique sur l’intelligence artificielle Médiathèque Arinthod

Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod Jura
Mardi 24 mars de 10h à 12h. Avec le conseiller numérique de l’Adapemont. Pour les 60 ans et plus, gratuit, inscription obligatoire. .
Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 82 61
