Atelier numérique sur l’intelligence artificielle Médiathèque Arinthod

Début : 2026-03-26 10:00:00
fin : 2026-03-26 12:00:00
2026-03-26
L’intelligence artificielle vous intrigue ? Vous souhaitez comprendre ses enjeux et ses usages au quotidien ? Par le conseil numérique de l’Adapemont. Pour les 60 ans et plus sur inscription. .
Médiathèque 16 place de la Mairie Arinthod 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 53 45
