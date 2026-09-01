Atelier Numérique : Tablette et Smartphone Amicale Laïque – Salle informatique La Turballe
lundi 21 septembre 2026 · Amicale Laïque - Salle informatique · La Turballe
Informations pratiques
La Turballe
Atelier Numérique : Tablette et Smartphone
Amicale Laïque – Salle informatique 4, rue Jules Ferry La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 10:00:00
fin : 2026-10-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-21 2026-09-28 2026-10-05 2026-10-12 2026-11-02 2026-11-09 2026-11-16 2026-11-23 2026-11-30 2026-12-07
L’atelier numérique est un accompagnement à la prise en main de la tablette et du smartphone pour les retraités. Organisé en partenariat avec l’ASEPT (Association Santé Éducation et Prévention sur les Territoires). Inscriptions auprès du CCAS. .
Amicale Laïque – Salle informatique 4, rue Jules Ferry La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 72 ccas@laturballe.fr
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English :
L’événement Atelier Numérique : Tablette et Smartphone La Turballe a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44
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