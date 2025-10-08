ATELIER NUMÉRIQUE TABLETTES OU TÉLÉPHONES SATURÉS La Canourgue

ATELIER NUMÉRIQUE TABLETTES OU TÉLÉPHONES SATURÉS La Canourgue mercredi 8 octobre 2025.

ATELIER NUMÉRIQUE TABLETTES OU TÉLÉPHONES SATURÉS

25 Place du Pré Commun La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08 2025-10-15

Atelier numérique.

Votre Tablette ou téléphone est saturé ? France service vous propose un atelier pour vous aider à faire le tri dans vos données ! Rendez-vous dans leurs locaux le mercredi 8 octobre de 9h à 12h et le mercredi 15 octobre de 14h à 17h.

Gratuit, sur inscription au 04 66 32 86 99.

Atelier numérique.

Votre Tablette ou téléphone est saturé ? France service vous propose un atelier pour vous aider à faire le tri dans vos données ! Rendez-vous dans leurs locaux le mercredi 8 octobre de 9h à 12h et le mercredi 15 octobre de 14h à 17h.

Gratuit, sur inscription au 04 66 32 86 99. .

25 Place du Pré Commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 86 99

English :

Digital workshop.

Is your tablet or phone saturated? France service offers a workshop to help you sort through your data! Come along to their premises on Wednesday, October 8 from 9am to 12pm and Wednesday, October 15 from 2pm to 5pm.

Free of charge, with registration on 04 66 32 86 99.

German :

Digitaler Workshop.

Ihr Tablet oder Telefon ist vollgestopft? France service bietet Ihnen einen Workshop an, um Ihnen zu helfen, Ihre Daten zu sortieren! Treffen Sie sich in ihren Räumlichkeiten am Mittwoch, den 8. Oktober von 9 bis 12 Uhr und am Mittwoch, den 15. Oktober von 14 bis 17 Uhr.

Kostenlos, nach Anmeldung unter 04 66 32 86 99.

Italiano :

Workshop digitale.

Il vostro tablet o telefono è saturo? Il servizio France offre un workshop per aiutarvi a fare ordine tra i vostri dati! Venite presso la loro sede mercoledì 8 ottobre dalle 9.00 alle 12.00 e mercoledì 15 ottobre dalle 14.00 alle 17.00.

Gratuito, è richiesta l’iscrizione al numero 04 66 32 86 99.

Espanol :

Taller digital.

¿Está saturada su tableta o su teléfono? El servicio de Francia le propone un taller para ayudarle a ordenar sus datos Acuda a sus locales el miércoles 8 de octubre de 9.00 a 12.00 h. y el miércoles 15 de octubre de 14.00 a 17.00 h.

Gratuito, previa inscripción en el 04 66 32 86 99.

L’événement ATELIER NUMÉRIQUE TABLETTES OU TÉLÉPHONES SATURÉS La Canourgue a été mis à jour le 2025-08-24 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn