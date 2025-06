Atelier numérique Totems Pacé 27 novembre 2025

Atelier numérique Totems Pacé Jeudi 27 novembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Sur inscription au 06 18 68 15 61

Participez à un atelier d’initiation au numérique sur la thématique de la sécurité en ligne. Tout public. Places limitées à 6 participants. Sur inscription au 06 18 68 15 61.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-27T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-27T17:00:00.000+01:00

http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10