Atelier numérique Totems Pacé 20 décembre 2025

Atelier numérique Totems Pacé Samedi 20 décembre, 14h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Sur inscription

Venez apprendre à vous servir d’un outil de modélisation 3D simple et réaliser votre première impression en 3D. Tout public. 6 participants. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-20T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-20T16:30:00.000+01:00

http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10