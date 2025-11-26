Atelier numérique Médiathèque Roland Barthes Urt

Atelier numérique

Médiathèque Roland Barthes 156 avenue de Gascogne Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Le numérique vous intrigue ou vous pose parfois des défis ?

Nous vous invitons à participer aux ateliers thématiques sur ordinateur, tablette et/ou smartphone.

Celui-ci sera sur le thème Utiliser Doctolib et animé par La Fibre 64.

Si vous aussi, vous êtes intéressés pour vous perfectionner sur un ou plusieurs de ces thèmes, n’hésitez pas à vous rapprocher de la médiathèque pour vous inscrire avant le 5 novembre. Attention le nombre de place est limité. .

Médiathèque Roland Barthes 156 avenue de Gascogne Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 01 60 mediatheque@urt.fr

English : Atelier numérique

German : Atelier numérique

Italiano :

Espanol : Atelier numérique

L’événement Atelier numérique Urt a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Pays Basque