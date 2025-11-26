Atelier numérique Médiathèque Roland Barthes Urt
Médiathèque Roland Barthes 156 avenue de Gascogne Urt Pyrénées-Atlantiques
Le numérique vous intrigue ou vous pose parfois des défis ?
Nous vous invitons à participer aux ateliers thématiques sur ordinateur, tablette et/ou smartphone.
Celui-ci sera sur le thème Utiliser Doctolib et animé par La Fibre 64.
Si vous aussi, vous êtes intéressés pour vous perfectionner sur un ou plusieurs de ces thèmes, n’hésitez pas à vous rapprocher de la médiathèque pour vous inscrire avant le 5 novembre. Attention le nombre de place est limité. .
Médiathèque Roland Barthes 156 avenue de Gascogne Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 01 60 mediatheque@urt.fr
