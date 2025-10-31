Atelier numérique Médiathèque Roland Barthes Urt
Atelier numérique Médiathèque Roland Barthes Urt mercredi 10 décembre 2025.
Atelier numérique
Médiathèque Roland Barthes 156 avenue de Gascogne Urt Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : mercredi 10 décembre 2025
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Le numérique vous intrigue ou vous pose parfois des défis ?
Nous vous invitons à participer aux ateliers thématiques sur ordinateur, tablette et/ou smartphone.
Celui-ci sera sur le thème Créer une vidéo avec ses photos, partager avec ses proches et animé par La Fibre 64.
Si vous aussi, vous êtes intéressés pour vous perfectionner sur un ou plusieurs de ces thèmes, n’hésitez pas à vous rapprocher de la médiathèque pour vous inscrire avant le 5 novembre. Attention le nombre de place est limité. .
Médiathèque Roland Barthes 156 avenue de Gascogne Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 01 60 mediatheque@urt.fr
