Atelier numérique Utiliser une application GPS. Espace France Services Laruns

Espace France Services 7 rue du Général de Gaulle Laruns Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
La conseillère numérique propose des ateliers collectifs tout au long de l’année pour vous accompagner dans votre pratique des outils numériques (ordinateur, Internet, smartphone…). Ce jeudi 26 février Utiliser une application GPS. Inscription nécessaire (places limitées). .
Espace France Services 7 rue du Général de Gaulle Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 09 31 62
