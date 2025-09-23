Atelier numérique Salle Lucile Lefrançois Vexin-sur-Epte

Atelier numérique Salle Lucile Lefrançois Vexin-sur-Epte mardi 23 septembre 2025.

Atelier numérique

Salle Lucile Lefrançois ECOS Vexin-sur-Epte Eure

Début : 2025-09-23 14:00:00

fin : 2025-09-23 16:00:00

2025-09-23 2025-10-07 2025-11-04 2025-11-18 2025-12-02

Lors de cet atelier, Christophe, votre nouveau conseiller numérique vous expliquera comment se repérer dans sa boîte mail et envoyer un mail avec ou sans pièce jointe.

Contactez Christophe

07 76 62 71 60

02 32 52 31 68

✉️ conseiller.numerique@vexin-sur-epte.fr

N’hésitez pas à vous inscrire et à venir découvrir comment simplifier votre quotidien grâce au numérique ! Ces ateliers sont ouverts à tous et visent à rendre les outils numériques accessibles à chacun. Venez apprendre dans une ambiance conviviale et bienveillante ! .

Salle Lucile Lefrançois ECOS Vexin-sur-Epte 27510 Eure Normandie +33 2 32 52 31 68 conseiller.numerique@vexin-sur-epte.fr

