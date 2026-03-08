Atelier numérique Vie privée et vie numérique astuces pour se protéger Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Atelier numérique Vie privée et vie numérique astuces pour se protéger

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Gratuit

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

2026-04-03

Apprenez les bons réflexes pour rester en sécurité sur vos outils numériques gestion de mot de passe, nettoyage…

+13ans, sur inscription

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

English : Atelier numérique Vie privée et vie numérique astuces pour se protéger

Learn how to keep your digital tools safe: password management, cleaning…

+13 years old, registration required

