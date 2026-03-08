Atelier numérique Vie privée et vie numérique astuces pour se protéger Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Atelier numérique Vie privée et vie numérique astuces pour se protéger
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Gratuit
Début : 2026-04-03
2026-04-03
Apprenez les bons réflexes pour rester en sécurité sur vos outils numériques gestion de mot de passe, nettoyage…
+13ans, sur inscription
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
English : Atelier numérique Vie privée et vie numérique astuces pour se protéger
Learn how to keep your digital tools safe: password management, cleaning…
+13 years old, registration required
