Atelier numérique La Bib Villeneuve-sur-Lot
La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-20
2025-11-20
Café IA comprendre et appréhender l’intelligence artificielle.
La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02
English : Atelier numérique
AI Café: understanding artificial intelligence.
German : Atelier numérique
KI-Café: Künstliche Intelligenz verstehen und begreifen.
Italiano :
AI Café: capire l’intelligenza artificiale.
Espanol : Atelier numérique
AI Café: comprender la inteligencia artificial.
