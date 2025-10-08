Atelier numérique, vos ados et les écrans, médiathèque à Assier Assier

Atelier numérique, vos ados et les écrans, médiathèque à Assier Assier mercredi 8 octobre 2025.

Atelier numérique, vos ados et les écrans, médiathèque à Assier

Rue de la Pierre levée Assier Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 16:30:00

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

Comment aider vos ados à équilibrer leur temps d’écran ?

Repartez avec des conseils concrets !

Dans le cadre des Portes ouvertes France services

Sur inscription

Comment aider vos ados à équilibrer leur temps d’écran ?

Repartez avec des conseils concrets !

Dans le cadre des Portes ouvertes France services

Sur inscription .

Rue de la Pierre levée Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 10 85 89

English :

How can you help your teens balance their screen time?

Come away with practical advice!

As part of the France Services Open House

Registration required

German :

Wie können Sie Ihren Teenagern helfen, ihre Bildschirmzeit auszubalancieren?

Nehmen Sie konkrete Ratschläge mit nach Hause!

Im Rahmen des Tages der offenen Tür France services

Auf Anmeldung

Italiano :

Come potete aiutare i vostri adolescenti a bilanciare il tempo trascorso davanti allo schermo?

Scoprite qualche consiglio pratico!

Nell’ambito della giornata di apertura dei servizi francesi

Registrazione obbligatoria

Espanol :

¿Cómo puede ayudar a sus hijos adolescentes a equilibrar su tiempo frente a la pantalla?

Obtenga consejos prácticos

En el marco de la Jornada de Puertas Abiertas de los Servicios de Francia

Inscripción obligatoria

L’événement Atelier numérique, vos ados et les écrans, médiathèque à Assier Assier a été mis à jour le 2025-08-15 par OT Figeac