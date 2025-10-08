Atelier numérique, vos ados et les écrans, médiathèque à Assier Assier
Atelier numérique, vos ados et les écrans, médiathèque à Assier
Rue de la Pierre levée Assier Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-08 16:30:00
2025-10-08
Comment aider vos ados à équilibrer leur temps d’écran ?
Repartez avec des conseils concrets !
Dans le cadre des Portes ouvertes France services
Sur inscription
Rue de la Pierre levée Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 10 85 89
English :
How can you help your teens balance their screen time?
Come away with practical advice!
As part of the France Services Open House
Registration required
German :
Wie können Sie Ihren Teenagern helfen, ihre Bildschirmzeit auszubalancieren?
Nehmen Sie konkrete Ratschläge mit nach Hause!
Im Rahmen des Tages der offenen Tür France services
Auf Anmeldung
Italiano :
Come potete aiutare i vostri adolescenti a bilanciare il tempo trascorso davanti allo schermo?
Scoprite qualche consiglio pratico!
Nell’ambito della giornata di apertura dei servizi francesi
Registrazione obbligatoria
Espanol :
¿Cómo puede ayudar a sus hijos adolescentes a equilibrar su tiempo frente a la pantalla?
Obtenga consejos prácticos
En el marco de la Jornada de Puertas Abiertas de los Servicios de Francia
Inscripción obligatoria
L’événement Atelier numérique, vos ados et les écrans, médiathèque à Assier Assier a été mis à jour le 2025-08-15 par OT Figeac