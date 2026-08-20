Atelier numérique whatsapp Aire-sur-l’Adour
samedi 28 novembre 2026 · Aire-sur-l'Adour
Informations pratiques
Aire-sur-l’Adour
Atelier numérique whatsapp
Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 10:00:00
fin : 2026-11-28 11:30:00
Date(s) :
2026-11-28
Envoyez des photos, passez des appels vidéo, créez des groups avec vos proches.
Un conseiller numérique à vos côtés, pour vous accompagner sur votre matériel ou celui mis à votre disposition
Durée 1h30 avec Amaury, conseiller numérique. .
Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04
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English : Atelier numérique whatsapp
L’événement Atelier numérique whatsapp Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-08-20 par Tourisme Aire Eugénie
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