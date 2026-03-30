Atelier numérologie PLUCKY Agen
Atelier numérologie PLUCKY Agen samedi 11 avril 2026.
Atelier numérologie
PLUCKY 108 Boulevard de la République Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Le sujet de la numérologie revient… Calcule le chiffre correspondant à ton Chemin de vie et celui de ton moteur de vie, représentant tes motivations pour y parvenir.
Le sujet de la numérologie revient… Calcule le chiffre correspondant à ton Chemin de vie et celui de ton moteur de vie, représentant tes motivations pour y parvenir. Quelles différences fait(-on entre les deux et comment travaillent-ils ensemble ? Se connaitre, et comprendre notre façon d’être, d’agir et de penser viennent nous donner des pistes sur comment prendre des décisions et agir au plus juste pour nous. .
PLUCKY 108 Boulevard de la République Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 66 06 15 plucky.agen@gmail.com
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English : Atelier numérologie
The subject of numerology comes up again… Calculate the number corresponding to your Life Path and that of your life engine, representing your motivations for achieving it.
L’événement Atelier numérologie Agen a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Destination Agen
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