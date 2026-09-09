Atelier Numérologie : Comprendre sa destinée Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre

Informations pratiques

Saint-Germain-du-Salembre

Atelier Numérologie : Comprendre sa destinée

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Découvrez la nature de votre Chemin de vie (le nombre issu de votre date de naissance) et les 5 clefs pour vous épanouir, évoluer, surmonter les défis de la vie. Réalisez le dessin symbolique de votre Chemin de vie pour garder en mémoire les atouts de votre destinée.

14h–18h, Éko-Lieu La Boussole – 8 Le Terme

Participation : 50 € – 35 € (– 26 ans)

Sur inscription

La Boussole 05 53 80 69 13 ou contact@eko-boussole.org .

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 contact@eko-boussole.org

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English : Atelier Numérologie : Comprendre sa destinée

L’événement Atelier Numérologie : Comprendre sa destinée Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-09-09 par Vallée de l’Isle en Périgord