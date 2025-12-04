Atelier Nutri Activ’

Salle des fêtes Monsaguel Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Participez aux ateliers Nutri Activ’ de L’ASEPT de 2h par semaine pendant 6 séances, par petit groupe de 12 personnes. Ces ateliers visent à comprendre l’intérêt d’associer de bonnes habitudes alimentaires à une activité physique régulière.

Sur inscription. .

Salle des fêtes Monsaguel 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 62 20 26

English : Atelier Nutri Activ’

L’événement Atelier Nutri Activ’ Monsaguel a été mis à jour le 2025-12-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides