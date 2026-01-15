Atelier nutri-activ Le Comptoir des Lugues Pindères
Atelier nutri-activ Le Comptoir des Lugues Pindères jeudi 29 janvier 2026.
Atelier nutri-activ
Le Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29
fin : 2026-01-29
Date(s) :
2026-01-29
Séance chaque jeudi.
Cycle de 6 séances.
Élodie NOAILLE, animatrice pour l’ASEPT, vous aide à améliorer votre alimentation et votre activité physique.
Pour les + de 55 ans. .
Le Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 associationdeslugues@gmail.com
