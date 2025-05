Atelier Nutri’Activ séance 1 – Salle Harretxe Gelan Saint-Pierre-d’Irube, 20 mai 2025 10:00, Saint-Pierre-d'Irube.

Pyrénées-Atlantiques

Salle Harretxe Gelan 19 allée des Mimosas Saint-Pierre-d'Irube Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-05-20 10:00:00

fin : 2025-05-20 12:00:00

2025-05-20

Destiné aux plus de 55 ans. Il fait suite au premier atelier “Form’Bien Être” qui a connu un beau succès !

Au programme habitudes alimentaires et activité physique, astuces pour concilier santé et plaisir, étiquetage, hygiène et gaspillage

Un moment de convivialité et partages d’expériences. .

Salle Harretxe Gelan 19 allée des Mimosas

Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 44 03 53

