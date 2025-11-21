Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier nutrition Espace Joséphine Baker Bourbon-Lancy

Espace Joséphine Baker 1 Chemin de Boussy Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Gratuit
A l’occasion de la Semaine de sensibilisation au mieux-manger , un atelier nutrition sera animé par Lucie MANGIN-REYNIER, diététicienne-nutritionniste. Un atelier cuisine sera également proposé à la suite de cet échange.   .

