Atelier nutrition Espace Joséphine Baker Bourbon-Lancy

vendredi 21 novembre 2025
Espace Joséphine Baker 1 Chemin de Boussy Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Début : 2025-11-21 15:30:00
fin : 2025-11-21 17:00:00
2025-11-21
A l’occasion de la Semaine de sensibilisation au mieux-manger , un atelier nutrition sera animé par Lucie MANGIN-REYNIER, diététicienne-nutritionniste. Un atelier cuisine sera également proposé à la suite de cet échange. .
Espace Joséphine Baker 1 Chemin de Boussy Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 76 15 00 95
