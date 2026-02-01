Atelier Objet à décorer Les Ateliers Créatifs Guérande

Atelier Objet à décorer

Les Ateliers Créatifs 3 Rue Bizienne Guérande Loire-Atlantique

Début : 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-03-04 17:00:00

2026-02-21 2026-03-04

Pendant les vacances, viens décorer une petite trousse.

Venez quand vous voulez.

A partir de 3 ans. .

Les Ateliers Créatifs 3 Rue Bizienne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 84 24 06 04 a.ducate@les-ateliers-creatifs.fr

