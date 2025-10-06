Atelier Occitan Mairie Beaumontois en Périgord

Atelier Occitan

Atelier Occitan Mairie Beaumontois en Périgord lundi 6 octobre 2025.

Atelier Occitan

Mairie 1 rue Romieu Beaumontois en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-06
fin : 2025-10-06

Date(s) :
2025-10-06

Venez découvrir la langue occitane !!
RDV à la Mairie à partir de 20h.   .

Mairie 1 rue Romieu Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 23 97 

English : Atelier Occitan

German : Atelier Occitan

Italiano :

Espanol : Atelier Occitan

L’événement Atelier Occitan Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2025-09-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides