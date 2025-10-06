Atelier Occitan Mairie Beaumontois en Périgord
Atelier Occitan Mairie Beaumontois en Périgord lundi 6 octobre 2025.
Atelier Occitan
Mairie 1 rue Romieu Beaumontois en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-10-06
fin : 2025-10-06
Date(s) :
2025-10-06
Venez découvrir la langue occitane !!
RDV à la Mairie à partir de 20h. .
Mairie 1 rue Romieu Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 23 97
