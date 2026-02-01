Atelier Ocre et Barbotine Les Esquimaux Saint-Martin-sur-Ocre
Atelier Ocre et Barbotine Les Esquimaux Saint-Martin-sur-Ocre mercredi 25 février 2026.
Tarif : 38 – 38 – EUR
Début : 2026-02-25 14:00:00
fin : 2026-02-25 17:00:00
2026-02-25
Participez à l’atelier créatif Ocre et Barbotine Les Esquimaux le mercredi 25 février, de 14h à 17h, organisé par Les Pingouins.
Destiné aux enfants à partir de 6 ans, cet atelier propose de découvrir des techniques artistiques autour de l’ocre et de la barbotine, dans une ambiance ludique et créative.
Les participants pourront laisser libre cours à leur imagination tout en s’amusant.
Le goûter est offert à l’issue de l’atelier.
Les places étant limitées, la réservation est fortement conseillée. 38 .
Saint-Martin-sur-Ocre 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 17 50 80 96
English :
Ocre et Barbotine Eskimos workshop on Wednesday, February 25
