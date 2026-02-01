Atelier Ocre et Barbotine Les Pingouins

Saint-Martin-sur-Ocre Loiret

Tarif : 38 – 38 – EUR

38

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Atelier Ocre et Barbotine Les Pingouins le mercredi 18 février

Participez à l’atelier créatif Ocre et Barbotine Les Pingouins le mercredi 18 février, de 14h à 17h, organisé par Les Pingouins.

Destiné aux enfants à partir de 6 ans, cet atelier propose de découvrir des techniques artistiques autour de l’ocre et de la barbotine, dans une ambiance ludique et créative.

Les participants pourront laisser libre cours à leur imagination tout en s’amusant.

Le goûter est offert à l’issue de l’atelier.

Les places étant limitées, la réservation est fortement conseillée. 38 .

Saint-Martin-sur-Ocre 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 17 50 80 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Atelier Ocre et Barbotine Les Pingouins Wednesday, February 18

L’événement Atelier Ocre et Barbotine Les Pingouins Saint-Martin-sur-Ocre a été mis à jour le 2026-02-14 par OT GIEN