Atelier Oenologie Accords Vins & Chocolats La Grande École Le Havre

Atelier Oenologie Accords Vins & Chocolats

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 19:30:00

fin : 2025-12-09 20:30:00

Date(s) :

2025-12-09

Lors de cet atelier, nous explorerons l’alliance subtile entre le vin et le chocolat. Des arômes qui se répondent, des textures qui se complètent… Un voyage sensoriel riche en découvertes ! Notre œnologue experte guidera ce moment chaleureux, pour éveiller vos sens et surprendre votre palais.

Durée 1h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

