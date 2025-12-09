Atelier Oenologie Accords Vins & Chocolats La Grande École Le Havre
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-12-09 19:30:00
fin : 2025-12-09 20:30:00
2025-12-09
Lors de cet atelier, nous explorerons l’alliance subtile entre le vin et le chocolat. Des arômes qui se répondent, des textures qui se complètent… Un voyage sensoriel riche en découvertes ! Notre œnologue experte guidera ce moment chaleureux, pour éveiller vos sens et surprendre votre palais.
Durée 1h
Réservation obligatoire .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
