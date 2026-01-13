Atelier Oenologie Accords Vins & Fromages La Grande École Le Havre

Atelier Oenologie Accords Vins & Fromages

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 19:30:00

fin : 2026-02-24 20:30:00

Date(s) :

2026-02-24

Offrez-vous une parenthèse épicurienne autour des plus beaux mariages vins & fromages. Un atelier élégant et gourmand, où chaque bouchée et chaque gorgée subliment l’autre. Une expérience à savourer pleinement.

Durée 1h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Oenologie Accords Vins & Fromages

L’événement Atelier Oenologie Accords Vins & Fromages Le Havre a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie