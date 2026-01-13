Atelier Oenologie Accords Vins & Fromages La Grande École Le Havre
Atelier Oenologie Accords Vins & Fromages La Grande École Le Havre mardi 24 février 2026.
Atelier Oenologie Accords Vins & Fromages
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-02-24 19:30:00
fin : 2026-02-24 20:30:00
2026-02-24
Offrez-vous une parenthèse épicurienne autour des plus beaux mariages vins & fromages. Un atelier élégant et gourmand, où chaque bouchée et chaque gorgée subliment l’autre. Une expérience à savourer pleinement.
Durée 1h
Réservation obligatoire .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
