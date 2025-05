Atelier œnologie au 3ème lieu Les cépages Occitans – 69 impasse du château Saint-Paul-Flaugnac, 13 juin 2025 18:30, Saint-Paul-Flaugnac.

Début : 2025-06-13 18:30:00

fin : 2025-06-13 20:30:00

2025-06-13

Coline, sommelière caviste, vous fera partager ses connaissances au cours de la dégustation de 5 vins aux cépages occitans…

Atelier à 18h30

La soirée se poursuivra autour d’un repas partagé

Nombre de place limité

Sur inscription 10 .

69 impasse du château 3ème lieu

Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie cafe@3emelieu46.fr

English :

Coline, sommelier and wine merchant, will share her knowledge with you as you taste 5 Occitan wines…

German :

Coline, Sommelière und Weinhändlerin, lässt Sie während der Verkostung von 5 Weinen mit okzitanischen Rebsorten an ihrem Wissen teilhaben…

Italiano :

Coline, sommelier e commerciante di vini, condividerà le sue conoscenze con voi mentre degustate 5 vini occitani…

Espanol :

Coline, sumiller y comerciante de vinos, compartirá sus conocimientos con usted mientras degusta 5 vinos occitanos…

