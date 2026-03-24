Atelier œnologie au 3ème lieu Saint-Paul-Flaugnac
Atelier œnologie au 3ème lieu Saint-Paul-Flaugnac vendredi 17 avril 2026.
Atelier œnologie au 3ème lieu
69 impasse du château Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:30:00
fin : 2026-04-17 20:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Coline, sommelière caviste, nous fera partager ses connaissances au cours de la dégustation.
Coline, sommelière caviste, nous fera partager ses connaissances au cours de la dégustation.
.
69 impasse du château Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 80 25 46 13 cafe@3emelieu46.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Coline, sommelier caviste, will share her knowledge with us during the tasting.
L’événement Atelier œnologie au 3ème lieu Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Saint-Paul-Flaugnac (Lot)
- Randonnées pédestres Trotte Cailloux Saint-Paul-Flaugnac 5 avril 2026
- Atelier couture au 3ème Lieu Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac 12 avril 2026
- Causerie café au 3ème Lieu Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac 24 avril 2026
- Balade ornithologique au 3ème Lieu Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac 28 avril 2026
- Atelier peinture au 3ème Lieu Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac 29 avril 2026