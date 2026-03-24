Atelier œnologie au 3ème lieu

69 impasse du château Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 18:30:00

fin : 2026-04-17 20:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Coline, sommelière caviste, nous fera partager ses connaissances au cours de la dégustation.

Coline, sommelière caviste, nous fera partager ses connaissances au cours de la dégustation.

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69 impasse du château Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 80 25 46 13 cafe@3emelieu46.fr

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English :

Coline, sommelier caviste, will share her knowledge with us during the tasting.

L’événement Atelier œnologie au 3ème lieu Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot