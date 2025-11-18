Atelier oenologie Champagnes et effervescents Le bleufond Montignac-Lascaux

Atelier oenologie Champagnes et effervescents

Le bleufond Centre international de séjour Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Autour d’un atelier d’une heure et demi suivi d’un buffet, venez découvrir les secrets de fabrication du Champagne et des astuces à savoir pour choisir son champagne pour les fêtes de fin d’année.

Réservation obligatoire.

Le bleufond Centre international de séjour Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 86 88 a-l-m2@orange.fr

English : Atelier oenologie Champagnes et effervescents

Join us for an hour-and-a-half-long workshop, followed by a buffet, to discover the secrets of champagne-making and tips on how to choose the right champagne for the festive season.

Reservations required.

German : Atelier oenologie Champagnes et effervescents

Entdecken Sie in einem anderthalbstündigen Workshop mit anschließendem Buffet die Geheimnisse der Champagnerherstellung und Tricks, die Sie bei der Auswahl Ihres Champagners für die Weihnachtsfeiertage kennen sollten.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Unitevi a noi in un workshop di un’ora e mezza, seguito da un buffet, per scoprire i segreti della produzione dello champagne e i consigli necessari per scegliere lo champagne giusto per le feste.

È indispensabile la prenotazione.

Espanol : Atelier oenologie Champagnes et effervescents

Acompáñenos en un taller de hora y media, seguido de un bufé, para descubrir los secretos de la elaboración del champán y los consejos que necesita saber para elegir el champán adecuado para las fiestas.

Imprescindible reservar.

