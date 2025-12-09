Atelier oenologie et repas de Noël Le Bleufond Montignac-Lascaux
Atelier oenologie et repas de Noël Le Bleufond Montignac-Lascaux lundi 15 décembre 2025.
Tarif : 37 – 37 – 37 EUR
Tarif réduit
19h. Découverte des accords mets/vins. Moment de partage et de dégustation. Repas de Noël pour clôturer la soirée. Sur réservation. 37€ (adhérent), 44€ (non adhérent)
Retrouvez-nous pour une soirée conviviale et gourmande animée par Eric Patry.
Au programme
Découverte des accords mets/vins
Moment de partage et de dégustation
Repas de Noël pour clôturer la soirée
Soupe de légumes
Terrine de Poisson
Rôti de pintade farci sauce aux cèpes
Écrasé de pommes de terre
Plateau de fromage salade
Bûche glacée fruits rouges chocolats
Réservation obligatoire .
English : Atelier oenologie et repas de Noël
19h. Discover food and wine pairings. Sharing and tasting. Christmas dinner to close the evening. Reservations required. 37? (member), 44? (non-member)
