Atelier oenologie et repas de Noël Le Bleufond Montignac-Lascaux

Le Bleufond Centre International de Séjour Montignac-Lascaux

Début : 2025-12-15

fin : 2025-12-15

2025-12-15

19h. Découverte des accords mets/vins. Moment de partage et de dégustation. Repas de Noël pour clôturer la soirée. Sur réservation. 37€ (adhérent), 44€ (non adhérent)

Retrouvez-nous pour une soirée conviviale et gourmande animée par Eric Patry.

Au programme

Découverte des accords mets/vins

Moment de partage et de dégustation

Repas de Noël pour clôturer la soirée

Soupe de légumes

Terrine de Poisson

Rôti de pintade farci sauce aux cèpes

Écrasé de pommes de terre

Plateau de fromage salade

Bûche glacée fruits rouges chocolats

Réservation obligatoire .

Le Bleufond Centre International de Séjour Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 86 88 contact@almvv.fr

English : Atelier oenologie et repas de Noël

19h. Discover food and wine pairings. Sharing and tasting. Christmas dinner to close the evening. Reservations required. 37? (member), 44? (non-member)

