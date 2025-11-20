Atelier oenologie Initiation à la dégustation Cave & Bar à vin Pupitre Binic-Étables-sur-Mer

Atelier oenologie Initiation à la dégustation

Cave & Bar à vin Pupitre 8 Rue Joffre Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17 22:00:00

2026-01-17

Vous y dégusterez en général, 5 vins accompagnés de quelques charcuteries/fromages et mignardises proposés par les restaurants le Goûtu ou l’Opaline (pour Binic). La séance de dégustation est d’environ 2h 2h30, sous réserve d’un nombre minimum de 8 participants. Le tarif est de 50€ personne.

La pré-inscription se fait directement sur notre site internet ou en nous appelant. Elle sera définitive dès règlement de la soirée (règlement à effectuer avant la date de l’atelier dégustation). Règlement directement en cave ou par virement. Attention suite à de trop nombreux désistements de dernière minutes, toute annulation moins de 2 semaines avant la date de l’atelier ne sera pas reportée, ni remboursée. .

Cave & Bar à vin Pupitre 8 Rue Joffre Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 08 46

