Atelier oenologie les vins bio et autres labels Le Bleufond Montignac-Lascaux

Atelier oenologie les vins bio et autres labels

Le Bleufond CIS Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Exposé, découverte, dégustation avec Éric Patry.

Buffet froid inclus.

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire .

Le Bleufond CIS Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 86 88 contact@almvv.fr

English : Atelier oenologie les vins bio et autres labels

Presentation, discovery, tasting with Éric Patry.

Cold buffet included.

Reservations required

