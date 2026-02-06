Atelier oenologie les vins italiens Le Bleufond Montignac-Lascaux
Atelier oenologie les vins italiens Le Bleufond Montignac-Lascaux jeudi 26 février 2026.
Atelier oenologie les vins italiens
Le Bleufond CIS Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
Exposé, découverte, dégustation avec Éric Patry.
Réservation obligatoire
Exposé, découverte, dégustation avec Éric Patry.
Réservation obligatoire .
Le Bleufond CIS Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 86 88 contact@almvv.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Presentation, discovery and tasting with Éric Patry.
Reservation required
L’événement Atelier oenologie les vins italiens Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère