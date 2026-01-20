Atelier Œnologie Centre culturel Simone Veil Montbéliard

Atelier Œnologie

Centre culturel Simone Veil 18 Rue de Velotte Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 18:30:00

fin : 2026-02-10 20:00:00

Date(s) :

2026-02-10

Soirée exceptionnelle consistant en une séance

d’initiation à cet art de la dégustation, animé par

l’ASCAP Œnologie Club.

Accessible à tous

Inscription en direct auprès de l’ASCAP .

Centre culturel Simone Veil 18 Rue de Velotte Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 95 27 68

English : Atelier Œnologie

