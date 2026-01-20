Atelier Œnologie Centre culturel Simone Veil Montbéliard
Atelier Œnologie Centre culturel Simone Veil Montbéliard mardi 10 février 2026.
Atelier Œnologie
Centre culturel Simone Veil 18 Rue de Velotte Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 18:30:00
fin : 2026-02-10 20:00:00
Date(s) :
2026-02-10
Soirée exceptionnelle consistant en une séance
d’initiation à cet art de la dégustation, animé par
l’ASCAP Œnologie Club.
Accessible à tous
Inscription en direct auprès de l’ASCAP .
Centre culturel Simone Veil 18 Rue de Velotte Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 95 27 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Œnologie
L’événement Atelier Œnologie Montbéliard a été mis à jour le 2026-01-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD