Atelier Œnologie Centre culturel Simone Veil Montbéliard

Atelier Œnologie

Centre culturel Simone Veil 18 Rue de Velotte Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 19:00:00

fin : 2026-05-21 21:00:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-02-27 2026-03-19 2026-04-16 2026-04-17 2026-05-21 2026-06-18 2026-06-19

A chaque session, vous aurez l’opportunité de déguster

différentes cuvées soigneusement sélectionnées tout

en apprenant les codes de la dégustation, les secrets

d’élaboration ou encore les différents accords mets et

vins possibles. Que vous soyez novice ou amateur, les

ateliers sont conçus pour éveiller vos sens et approfondir

vos connaissances en vin.

Inscription Info Jeunes Montbéliard .

Centre culturel Simone Veil 18 Rue de Velotte Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 24 15

English : Atelier Œnologie

