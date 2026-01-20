Atelier Œnologie Centre culturel Simone Veil Montbéliard
Atelier Œnologie
Centre culturel Simone Veil 18 Rue de Velotte Montbéliard Doubs
Début : 2026-02-19 19:00:00
fin : 2026-05-21 21:00:00
2026-02-19 2026-02-27 2026-03-19 2026-04-16 2026-04-17 2026-05-21 2026-06-18 2026-06-19
A chaque session, vous aurez l’opportunité de déguster
différentes cuvées soigneusement sélectionnées tout
en apprenant les codes de la dégustation, les secrets
d’élaboration ou encore les différents accords mets et
vins possibles. Que vous soyez novice ou amateur, les
ateliers sont conçus pour éveiller vos sens et approfondir
vos connaissances en vin.
Inscription Info Jeunes Montbéliard .
Centre culturel Simone Veil 18 Rue de Velotte Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 24 15
