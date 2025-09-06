Atelier oenologique au lac de Lourdes avec Clairette

Lac de Lourdes LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 18:30:00

fin : 2026-04-29 20:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Participez à un atelier oenologique sur le thème des vins de la région avec Clairette au Lac de Lourdes le mercredi 29 avril 2026 à partir de 18h30 !

Explorez les saveurs authentiques des Vins du Sud-Ouest dans un cadre magnifique.

Guidés par Claire, spécialiste diplômée, vous apprendrez à apprécier les nuances des vins de cette région, tout en profitant de la beauté naturelle du lac.

Au programme

– Découverte Sensorielle plongez dans l’univers des vins du Sud-Ouest, soigneusement sélectionnés pour leurs qualités uniques.

– Techniques de Dégustation apprenez les méthodes de dégustation, de l’observation visuelle à l’analyse des arômes et des saveurs.

– Jeu des Arômes participez à un jeu interactif pour identifier et reconnaître les différents arômes présents dans les vins.

– Planche Gourmande Dégustez une planche de fromages et de charcuteries locales pour accompagner les vins.

Tarif 60 €.

Pour plus d’informations, contactez Claire Fournis aux coordonnées ci-dessous.

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Lac de Lourdes LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 19 94 34 29 clairetteprestations@gmail.com

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English :

Take part in an oenological workshop on the theme of regional wines with Clairette at Lac de Lourdes on Wednesday, April 29, 2026 from 6:30 pm!

Explore the authentic flavors of Southwestern wines in a magnificent setting.

Guided by Claire, a qualified specialist, you’ll learn to appreciate the nuances of the region’s wines, while enjoying the natural beauty of the lake.

Program:

– Sensory Discovery: immerse yourself in the world of South-Western wines, carefully selected for their unique qualities.

– Tasting Techniques: learn tasting methods, from visual observation to analysis of aromas and flavors.

– Aroma Game: take part in an interactive game to identify and recognize the different aromas present in wines.

– Planche Gourmande: enjoy a platter of local cheeses and charcuterie to accompany the wines.

Price: 60?

For further information, please contact Claire Fournis at the address below.

L’événement Atelier oenologique au lac de Lourdes avec Clairette Lourdes a été mis à jour le 2026-03-23 par OT de Lourdes|CDT65