Atelier oenologique au lac de Lourdes avec Clairette Lac de Lourdes Lourdes
Atelier oenologique au lac de Lourdes avec Clairette Lac de Lourdes Lourdes vendredi 12 juin 2026.
Atelier oenologique au lac de Lourdes avec Clairette
Lac de Lourdes LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:30:00
fin : 2026-06-12 20:30:00
Date(s) :
2026-06-12
Participez à un atelier oenologique sur le thème des vins de la région avec Clairette au Lac de Lourdes le vendredi 12 juin 2026 à partir de 18h30 !
Explorez les saveurs authentiques des Vins du Sud-Ouest dans un cadre magnifique.
Guidés par Claire, spécialiste diplômée, vous apprendrez à apprécier les nuances des vins de cette région, tout en profitant de la beauté naturelle du lac.
Au programme
– Découverte Sensorielle plongez dans l’univers des vins du Sud-Ouest, soigneusement sélectionnés pour leurs qualités uniques.
– Techniques de Dégustation apprenez les méthodes de dégustation, de l’observation visuelle à l’analyse des arômes et des saveurs.
– Jeu des Arômes participez à un jeu interactif pour identifier et reconnaître les différents arômes présents dans les vins.
– Planche Gourmande Dégustez une planche de fromages et de charcuteries locales pour accompagner les vins.
Tarif 60 €.
Pour plus d’informations, contactez Claire Fournis aux coordonnées ci-dessous.
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Lac de Lourdes LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 19 94 34 29 clairetteprestations@gmail.com
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English :
Take part in an oenological workshop on the theme of regional wines with Clairette at Lac de Lourdes on Friday, June 12, 2026 from 6:30 pm!
Explore the authentic flavors of Southwestern wines in a magnificent setting.
Guided by Claire, a qualified specialist, you’ll learn to appreciate the nuances of the region’s wines, while enjoying the natural beauty of the lake.
Program:
– Sensory Discovery: immerse yourself in the world of South-Western wines, carefully selected for their unique qualities.
– Tasting Techniques: learn tasting methods, from visual observation to analysis of aromas and flavors.
– Aroma Game: take part in an interactive game to identify and recognize the different aromas present in wines.
– Planche Gourmande: enjoy a platter of local cheeses and charcuterie to accompany the wines.
Price: 60?
For further information, please contact Claire Fournis at the address below.
L’événement Atelier oenologique au lac de Lourdes avec Clairette Lourdes a été mis à jour le 2026-03-23 par OT de Lourdes|CDT65
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